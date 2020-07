Un NES fatto di LEGO è una cosa che esiste

Sembra che l’ultimo leak riguardi un NES fatto di LEGO. Non è un errore di battitura: immagini del LEGO NES sono infatti apparse su una rivista di Hong Kong, e non è passato molto tempo prima che l’account Twitter ufficiale della LEGO, con un post, confermasse la cosa. Oltre a un Nintendo Entertainment System, il set – composto da più di 2600 pezzi – include anche un minitelevisore con tanto di Mario che potremo far saltare girando una levetta. Ci sembra inutile specificare che la console non è ovviamente funzionante, ma non pensate che per questo motivo il prezzo sia contenuto: stando alle indiscrezioni, sembra infatti che si aggirerà intorno ai 299€. Data di uscita e prezzo ufficiale, però, non si sanno ancora.

