Death Stranding: trailer di lancio per la versione PC

In occasione del lancio su PC di Death Stranding, 505 Games ha appena rilasciato un nuovo trailer.

Oltre ad elementi presi dalla storia del gioco e già presenti nella versione console, il trailer mostra anche alcune delle caratteristiche specifiche della versione PC: supporto ultrawide (in linea con il video stesso), una nuova, più ardua difficoltà e una collaborazione con Half Life. Quindi, se per caso mentre state cercando di non far rotolare Sam Bridges Porter giù per un burrone vi trovate davanti uno strider, non stupitevi troppo.

Death Stranding uscirà domani su Steam, ma nel frattempo potete andare a leggere la recensione scritta per TGM da Gian Filippo Saba.