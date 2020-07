Babylon's Fall: Platinum Games assicura di essere ancora al lavoro

Platinum Games e Square Enix hanno diffuso un breve comunicato per aggiornarci sullo stato di sviluppo di Babylon’s Fall, l’action in lavorazione presso lo studio di Hideki Kamiya e compagni.

Nel messaggio diffuso via Twitter leggiamo che lo studio sta lavorando alacremente a Babylon’s Fall, e che gli sarebbe piaciuto tornare a mostrarci il gioco nel corso dell’estate. Purtroppo le circostanze non lo hanno permesso, ma Platinum Games ribadisce l’impegno a consegnare nelle mani dei fan un’esperienza action esaltante nel minor tempo possibile.

Vi ricordiamo che l’arrivo di Babylon’s Fall è previsto prossimamente su PC e PS4.

Condividi con gli amici Inviare