Un altro trailer di gameplay per il remake di Destroy All Humans!

THQ Nordic e Black Forest Games continuano a pubblicare trailer di gameplay per il remake di Destroy All Humans!, in arrivo tra pochi giorni su PC e console.

Questa volta il video ci porta a Union Town: qui il protagonista Crypto-137 deve infiltrarsi tra i ranghi nemici per eliminare alcuni generali e destabilizzare la resistenza terrestre. Il filmato presente qui in alto ci illustra diverse sequenze di gioco inedite, tra cui combattimenti aerei e scontri con robot giganti.

Destroy All Humans!, lo ricordiamo, sarà disponibile dal 28 luglio su PC, PS4 e Xbox One.