Immortal Realms: Vampire Wars, vediamo il terzo diario di sviluppo

Kalypso Media e Palindrome Interactive hanno confezionato un terzo video diario di sviluppo dedicato a Immortal Realms: Vampire Wars, il quale si concentra principalmente sui combattimenti a turni.

Il filmato presente qui in alto ci illustra la peculiare fusione tra empire management e combattimento a turni di Immortal Realms: Vampire Wars, offrendoci nuovi dettagli sia sulla Kingdom che sulla Battle Mode: qui i giocatori potranno mettere alla prova le proprie armi contro orde di bestie mostruose. La featurette approfondisce anche le classi uniche di ciascun clan di vampiri, le abilità e le tattiche che i giocatori possono adoperare per aumentare le proprie chance di vittoria.

Vi ricordiamo, infine, che il gioco targato Kalypso Media e Palindrome Interactive approderà su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch dal prossimo 28 agosto.