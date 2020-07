L’evento estivo di DotA 2 è alle porte, e quest’anno a presentarlo è nientepopodimeno che Aghanim (sì, quello dello scettro) che per l’occasione ha deciso di mostrarsi in carne e ossa:

Il babbo di Rubick, oltre ad avere un quantitativo di braccia superiore alla media, ha anche deciso di mettere alla prova gli eroi di DotA 2 con una nuova sfida, disponibile per tutti i giocatori: si tratta ovviamente del labirinto che era già stato annunciato qualche tempo fa. Questa nuova modalità di gioco prevede quattro giocatori, combattimenti contro mostri e boss che il mago è andato a pescare da vari piani dell’esistenza e un sistema di progressione permanente fra i vari tentativi. Tutto questo va ad aggiungersi, ovviamente, alle ricompense legate al Battle Pass. Ma se per caso dovreste riuscire a sconfiggere l’Apex Mage, non pensate che la vostra sfida sia finita qui: sbloccherete infatti livelli aggiuntivi di difficoltà, in pieno stile roguelite.