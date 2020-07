Stadia firma nuovi accordi per esclusive con Supermassive e Harmonix

La partenza di Stadia è stata certo claudicante, ma non per questo Google vuole arrendersi: all’ultimo Stadia Connect è stato infatti annunciato che Supermassive Games (Until Dawn, Man of Medan) e Harmonix (Rock Band) svilupperanno titoli esclusivi per la piattaforma di streaming. Pete Samuels, CEO di Supermassive, ha dichiarato che Stadia “è una piattaforma potente e flessibile, che porta qualcosa di davvero diverso al mercato”, mentre Steve Janiak di Harmonix ha detto che “la potenza e l’accessibilità di Stadia […] hanno permesso al nostro team di sviluppare qualcosa di completamente nuovo e unico“. Ovviamente, ci sarà ancora da aspettare prima di vedere cos’hanno in cantiere i due studi.

Non si tratta dell’unica buona notizia per i fan della piattaforma di Google, dato che presto su Stadia sarà disponibile anche Sekiro: Shadows Die Twice, e che nel 2021 Outriders arriverà a tenergli compagnia.