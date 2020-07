Paradox Interactive acquisisce gli sviluppatori di Surviving the Aftermath

Paradox Interactive ha fatto sapere di aver finalizzato l’acquisizione dello studio finlandese Iceflake Studios, attualmente al lavoro su Surviving the Aftermath e che già collaborava con la compagnia svedese. Charlotta Nilsson, Chief Operating Officer presso Paradox Interactive, ha dichiarato che “Surviving the Aftermath entra alla perfezione nel nostro catalogo, e Iceflake ha dimostrato di essere il tipo di partner che può aiutarci a creare altri titoli nei nostri generi principali.” Non si tratta di una dichiarazione senza fondamento: il titolo a cui Iceflake Studios sta attualmente lavorando è considerato il seguito spirituale di Suriving Mars, pubblicato anch’esso da Paradox Interactive e uno dei city builder più di successo degli ultimi anni.



Surviving the Aftermath, che mette il giocatore al comando di un manipolo di sopravvissuti in una Terra postapocalittica, è attualmente in Early Access su Steam ed Epic Games Store e la sua uscita è prevista entro il 2020.