Dr. Disrespect torna in onda, ma solo su YouTube

Nell’ultima settimana di giugno aveva suscitato scalpore la notizia che che Herschel Beahm IV, meglio noto come Dr. Disrespect e uno degli streamer più seguiti su Twitch, era stato improvvisamente bannato senza che nessuna spiegazione fosse data del motivo. Molte le speculazioni a proposito, dovute soprattutto al fatto che negli stessi giorni altre personalità della piattaforma di streaming sono state accusati di sessismo e molestie di vario tipo. A differenza di questi altri casi nulla di simile è emerso nei confronti di Dr Disrespect, che però è stato spesso criticato per molte sue idee al limite del cospirazionismo.

Quale che siano state le ragioni della sua improvvisa dipartita, il Dottore (non certificato, mi raccomando) è riapparso ieri con una trasmissione su YouTube. Sembra però che fra di lui e la piattaforma di Google non ci sia, almeno per il momento, nessun tipo di accordo.