Dying Light: Hellraid, il DLC è stato rinviato

Sembra che dopo la recente beta Techland non sia stata soddifatta dei feedback ricevuti dalla comunità, e ha quindi deciso di rinviare Hellraid, il DLC in salsa fantasy di Dying Light. Inizialmente previsto per il 23 luglio, pare che chi non vede l’ora di mettersi ad affrontare orde di scheletri e demoni assortiti dovrà aspettare qualche settimana in più: la nuova data di uscita è il 13 agosto per PC e il 14 agosto per PS4 e Xbox One. Una buona occasione per i giocatori più arrugginiti di affinare le loro abilità prima di cimentarsi in questa nuova sfida, che permette ai più arditi di acquisire nuove armi corpo a corpo utilizzabili anche nelle tradizionali sessioni di caccia allo zombie.

