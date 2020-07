Fantasy Strike diventa free to play, aggiunge due nuovi personaggi

Novità all’orizzonte per i fan di Fantasy Strike: il picchiaduro di Sirlin Games, pensato dalle fondamenta per essere accessibile anche ai meno pratici del genere, è infatti diventato free to play, e già che c’era ha anche aggiunto due nuovi personaggi. Il modello adottato dallo sviluppatore sembra essere particolarmente generoso: i personaggi infatti saranno tutti sbloccati fin da subito (a differenza di quanto accade in altri titoli simili, come ad esempio Brawlhalla), e ovviamente sarà libero l’accesso sia al gioco online classificato sia ai match singleplayer contro l’IA. I ricavi di Fantasy Strike a questo punto si baseranno principalmente su oggetti cosmetici (come ad esempio nuovi costumi o nuove intro per i personaggi) e su offerte come il Fantasy+, un servizio a sottoscrizione che garantisce l’accesso a costumi speciali e a un sistema di replay particolarmente avanzato.

Se vi interessano i picchiaduro ma vi spaventa la loro complessità, l’offerta di Fantasy Strike sembra davvero difficile da battere, ma attenzione: con la versione free to play non è possibile invitare i propri amici per un po’ di sani e amichevoli schiaffi. Sirlin Games ha però già fatto sapere che un futuro aggiornamento farà in modo che sia sufficiente che uno dei due giocatori abbia già acquistato il gioco o il Core Pack.