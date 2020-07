Carrion: diffuso un nuovo trailer per celebrarne il lancio odierno

Disponibile da oggi su PC, Xbox One e Nintendo Switch, Carrion è il protagonista di un nuovo trailer che ne celebra il lancio.

Il video animato presente qui in alto è stato realizzato dallo studio CRCR/Wizz, il quale ha già collaborato con Devolver Digital per il trailer di lancio di My Friend Pedro, e che ora si è dedicato al particolare “reverse horror” sviluppato da Phobia Game Studio. In Carrion prendiamo il controllo di una creatura amorfa di origine sconosciuta intrappolata in un’installazione scientifica. Decisa a fuggire dai laboratori, la creatura dovrà cercare di eliminare, consumare e inglobare i suoi aguzzini.

Per saperne di più vi invitiamo a tenere d’occhio le nostre pagine virtuali: a breve, infatti, pubblicheremo la recensione del gioco targato Devolver Digital e Phobia Game Studio.