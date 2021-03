Embracer Group si prepara ad altre acquisizioni importanti

Gli ultimi mesi sono stati ricchi di attività, per Embracer Group. La holding che racchiude sotto di sé le etichette THQ Nordic e Koch Media si è infatti data parecchio da fare con le acquisizioni; giusto per citarne alcune, ad agosto ha acquisito gli autori di Metro 4A Games, a novembre Flying Wild Hog e più di recente Gearbox, che oltre a sviluppare la serie Borderlands fa anche da etichetta di publishing per i titoli ambientati nell’universo di Homeworld.

Le acquisizioni non finiscono qui, però: in un comunicato stampa, Embracer Group ha infatti reso noto di aver raccolto una somma totale di 890 milioni di dollari, che “permetteranno alla compagnia di continuare a mettere in atto la sua efficace strategia di acquisizione, complementando le operazioni esistenti con nuovi publisher, studi di sviluppo e altri asset.” Non è ancora dato sapere a chi sta puntando la compagnia svedese, ma di sicuro 890 milioni sono una cifretta non indifferente.