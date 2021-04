Blood Bowl 3: gli Orchi Neri protagonisti del nuovo trailer

Nacon ha confezionato un nuovo trailer di Blood Bowl 3 dedicato interamente alla squadra dei brutali Orchi Neri, ora indipendenti dagli altri pelleverde.











Il video illustra in maniera esaustiva non soltanto le tre diverse unità a disposizione del team, quindi orchi neri, goblin e troll, ma anche le relative debolezze e i punti di forza su cui gli allenatori virtuali potranno contare per portare a casa le partite.

Blood Bowl 3, lo ricordiamo, sarà disponibile ad agosto su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Switch.