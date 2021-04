Deep Rock Galactic: arriva l'aggiornamento Modest Expectations

Sì, avete letto giusto: l’ultimo aggiornamento di Deep Rock Galactic si chiama Modest Expectations. Il perché è presto detto: come spiegato dagli sviluppatori stessi, L’Update 34 serve come contentino per placare gli appetiti dei giocatori in attesa del ben più corposo Update 35, ma non mancano comunque interessanti novità. E come ben dovreste sapere se conoscete il gioco di Ghost Ship Games, “interessanti” significa “potenzialmente pericolose per la continuata vita dei nani minatori.” Il nuovo aggiornamento introduce infatti gli Elite Enemies, varianti ben più temibili della già non propriamente accogliente fauna di Hoxxes, che metteranno alla prova anche i nani più incalliti.

Vi sembra troppo poco? Bene, allora sappiate che con questo aggiornamento arriveranno anche i Double Warning, cioè un doppio set di modificatori che può rendere più pericolose le vostre missioni (e migliore il bottino, ovviamente). Non solo nuovi e letali pericoli, però: Ghost Ship Games ha anche provveduto a un bilanciamento delle armi e ad implementare alcune migliorie di quality of life, come l’assegnazione dei comandi su pad e un migliore tracciamento dei proiettili. Il supporto ai mod, invece, arriverà su Deep Rock Galactic con un prossimo aggiornamento minore.