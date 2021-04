Marvel's Avengers: disponibile l'evento Anomalia Tachionica

Se avete mai letto i fumetti Marvel, o anche se avete visto solo i film, saprete che i viaggi nel tempo e annesse realtà alternative sono tutt’altro che un’eventualità remota. E di questi elementi narrativi non poteva ovviamente fare a meno Marvel’s Avengers, che ha lanciato da poco il nuovo evento Anomalia Tachionica. Tanto per cambiare, quei birbantoni dell’AIM stanno combinando macelli e toccherà ai nostri eroi fermare i loro nefandi piani. La buona notizia? Potranno fare conto su versioni alternative di loro stessi.











Se vi state chiedendo se questo significa che potete giocare con quattro Hulk che vanno in giro a causare danni irreparabili a infrastrutture di vario tipo, sì, funziona esattamente così. L’evento Anomalia Tachionica durerà fino al 3 maggio, e garantirà a tutti i giocatori che vi prenderanno parte ricompense speciali, inclusi set di equipaggiamento. Non servirà nemmeno un livello alto per accedervi, dato che le missioni fratture tachionica saranno aperti ai giocatori dal livello 1 al 100.

Ricordiamo che Crystal Dynamics ha in cantiere l’espansione War of Wakanda, che arriverà su Marvel’s Avengers entro il 2021 e introdurrà Black Panther come personaggio giocabile.