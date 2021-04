Cyberpunk 2077: più di 13,7 milioni le copie vendute nel 2020

Che Cyberpunk 2077 fosse stato un vero e proprio trionfo di vendite si sapeva già da tempo, ma gli ultimi numeri rilasciati da CD Projekt RED danno un’idea più precisa del pubblico raggiunto. Stando a quanto condiviso dall’account Twitter che lo studio polacco utilizza per informazioni di stampo più economico, il titolo ha infatti venduto più di 13,7 milioni di copie. Vale la pena tenere conto che questo numero si riferisce al solo anno 2020, quindi la cifra effettiva sarà sicuramente ben più alta.

Non tutto rose e fiori, però. Com’è noto, Cyberpunk 2077 è stato piagato da numerosi problemi tecnici, che nemmeno le due importanti patch rilasciate nel frattempo sembrano aver risolto del tutto. Questo, ovviamente, ha portato alcuni utenti a chiedere di rimborsare il titolo; e come segnalato da Gamesindustry, gli utenti che hanno provveduto a farlo tramite il programma Help Me Refund di CD Projekt RED sono stati 30.000. Così come quella riferita alle copie vendute, anche questa cifra è pero parziale, dato che include solo coloro che hanno richiesto il rimborso tramite Help Me Refund.