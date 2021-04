TennoCon 2021: ecco la data dell'evento digitale dedicato a Warframe

Purtroppo anche quest’anno la TennoCon si terrà esclusivamente in digitale a causa della pandemia, tuttavia Digital Extremes ha già annunciato la data dell’edizione 2021 di questa kermesse dedicata a Warframe.

L’evento verrà trasmesso in diretta streaming il prossimo sabato 17 luglio 2021. Come già avvenuto lo scorso anno, non servirà l’acquisto di alcun biglietto virtuale per accedere alla TennoCon 2021, che quindi rimarrà gratuita per tutti. Tuttavia, Digital Extremes ha predisposto alcuni pacchetti di contenuti aggiuntivi digitali e bonus fisici che i fan possono pre-acquistare già da ora tramite il sito ufficiale.

Nessun dettaglio è stato diffuso circa il programma della manifestazione, che verrà delineato man mano che ci avvicineremo alla data della kermesse.

