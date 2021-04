Gli italiani PixelConflict svelano Stack Up! (or dive trying)

Il team indipendente italiano PixelConflict ha annunciato che Stack Up! (or dive trying) uscirà su PC tramite Steam nel corso dell’anno. Ecco un nuovo teaser trailer confezionato per l’occasione.











Stack Up! (or dive trying) è un platform tridimensionale con visuale in prima persona. Lo scopo del giocatore è quello di utilizzare gli oggetti a propria disposizione per salire quanto più in alto possibile prima che l’acqua riempia la stanza dal basso. La sfida sta nello scegliere gli oggetti giusti da utilizzare come scala di fortuna. Per provare a salire più in alto bisognerà impiegare frigoriferi, scrivanie, armadi, vasche, lavandini, e chi più ne ha più ne metta.

Il gioco presenterà due modalità di gioco: una in solitaria dove cercare di ottenere il punteggio più alto possibile, e una multiplayer grazie alla quale divertirsi in compagnia degli amici.

Restiamo in attesa di saperne di più, sperando che non manchi molto all’uscita del gioco.