Titanfall 2 va incontro a una ventata di popolarità su Steam

A dispetto del suo relativo insuccesso al lancio, Titanfall 2 è un gioco che non manca di inserirsi nelle conversazioni fra i fan degli sparatutto. E negli ultimi giorni, sembra che l’interessante FPS di Respawn Entertainment sia riuscito ad andare incontro a una nuova ventata di popolarità. Andando su Steamcharts, infatti, possiamo vedere come a partire dal 17 aprile il numero di giocatori sia sensibilmente aumentato, arrivando ad un picco di quasi 17.000 giocatori; questa cifra, oltretutto, ha segnato un nuovo record per quanto riguarda i giocatori su Steam.

Il merito di questo picco di giocatori è duplice: Titanfall 2 è infatti attualmente, e ancora per poche ore, scontato del 75%, il che ha indubbiamente convinto molti a dargli una possibilità. Inoltre, la Stagione 9 di Apex Legends, il battle royale di Respawn Entertainment ambientato nello stesso universo, ha spostato molto i riflettori sugli eventi del gioco, contribuendo a creare nuovo interesse. Ricordiamo che, oltre ad avere un comparto multiplayer molto solido, Titanfall 2 presenta anche un’ottima campagna singleplayer.