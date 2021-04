Games with Gold: svelati i videogiochi di maggio 2021

Microsoft ha svelato i prossimi titoli gratuiti del programma Games with Gold che verranno resi disponibili agli abbonati ai servizi Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate nel corso del mese di maggio.











Per quanto riguarda i videogiochi per Xbox One, dal 1° al 31 maggio sarà possibile riscattare il boardgame digitale Armello, mentre dal 16 maggio al 15 giugno sarà la volta del gestionale Dungeons III. Sul versante Xbox 360, dal 1° al 15 maggio toccherà a LEGO Batman, invece dal 16 al 31 maggio verrà reso disponibile Tropico 4.

Vi ricordiamo che tutti i giochi sono fruibili su Xbox Series X|S tramite retrocompatibilità.