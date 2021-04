Hood: Outlaws & Legends presenta i suoi contenuti post lancio

Manca ancora qualche giorno al lancio di Hood: Outlaws & Legends e Sumo Digital sembra avere già chiari piani in mente su dove portarlo dopo il lancio. L’ultimo trailer pubblicato da Focus Home è infatti dedicato ai contenuti post lancio, che includeranno fra le altre cose una nuova mappa, un nuovo Outlaw gratuito e i tradizionali Battle Pass che abbiamo ormai imparato a conoscere in tanti altri giochi online, e a quali possiamo già accedere acquistando la Year 1 Edition.











Il titolo PvPvE sarà infatti diviso in Stagioni, con la prima, Litha, in partenza a poca distanza dal lancio. Questa stagione, oltre a modalità temporanee e eventi speciali per la comunità, includerà anche la prima mappa gratuita, che porterà i nostri briganti sulle vette più alte. Mountain presenta lunghe linee di tiro e passaggi con poche coperture che faranno sicuramente la gioia del Ranger, ma che non pensate che gli altri membri della squadra possano permettersi di battere la fiacca. Sumo Digital ha anche offerto un breve sneak peek alla prossima brigante in arrivo su Hood: Outlaws & Legends, che dall’aspetto sembra proprio che porterà un pizzico di Medio Oriente nell’ambientazione medievale creata dallo studio.