Assassin's Creed Valhalla si aggiorna in preparazione al DLC

Ubisoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Assassin’s Creed Valhalla, che deve servire come preparazione per il DLC L’Ira dei Druidi, in arrivo il prossimo 13 maggio. La patch 1.2.1 dovrebbe essere già disponibile su tutte le piattaforme, con una dimensione del download variabile fra i 5 GB (su PS4 e PS5) e i 16 GB (Xbox Series X|S); ricordiamo che, in ogni caso, sarà necessario anche un download separato per poter accedere al DLC.

La patch di oggi non include solo questioni di stampo tecnico, però. Ubisoft ha infatti aggiunto tre nuove abilità che Eivor potrà sbloccare, tutte incentrate sull’impedire agli attacchi nemici di interrompere le nostre azioni. Inoltre, questo aggiornamento sistema numerosi aspetti del gioco, e sembra che l’avvicinarsi dei druidi abbia anche portato a una nuova abbondanza di pesci nelle acque inglesi. Potete trovare le patch note complete sul sito ufficiale.