Microsoft: ottimi risultati nel gaming, record di giocatori per Minecraft

Così come per Sony Interactive Entertainment, anche per la divisione gaming di Microsoft l’ultimo anno è stato particolarmente fruttuoso. Come dichiarato nel corso di una chiamata con gli azionisti, e segnalato da Gamesindustry, i ricavi dovuti a servizi e a prodotti Xbox sono cresciuti del 34% rispetto all’anno precedente. Come motivo per questa crescita sono stati citati in particolare titoli first- e third-party e l’Xbox Game Pass. Per quanto riguarda quest’ultimo, la costante crescita del suo catalogo, e nella fattispecie l’acquisizione di Bethesda, hanno sicuramente giocato un ruolo decisivo.

Prevedibilmente, visto il lancio della nuova generazione di console, anche le vendite hardware hanno conosciuto una crescita esponenziale negli ultimi mesi, con un aumento del 232% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Infine, a più di dieci anni dal suo lancio anche Minecraft continua ad essere un successo commerciale. Il titolo ha infatti raggiunto l’astronomica cifra di quasi 140 milioni di giocatori, e i ricavi ottenuti dalla sola vendita di add-on, DLC e mod hanno superato i 350 milioni di dollari.