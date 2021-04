Inizialmente previsto per il 7 maggio, il gioco multiplayer Resident Evil Re:Verse è stato rinviato all’estate 2021, come riportato sul sito ufficiale. Il titolo è previsto come bonus gratuito per chi acquista Resident Evil Village, con il quale avrebbe dovuto uscire in contemporanea; ma, evidentemente, Capcom ha deciso che c’era bisogno di qualche mese in più in cantiere prima che fosse pronto per il lancio. Con tutta probabilità, questa decision è stata presa anche in seguito al feedback ricevuto durante le sessioni di open beta; la pagina Steam della beta, infatti, riporta un non molto lusinghiero “Mostly Negative”.

Resident Evil Re:Verse vede i personaggi più famosi della serie affrontarsi in agguerriti deathmatch, ed è stato presentato nel corso del Resident Evil Showcase di gennaio.