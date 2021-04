Teamfight Tactics: disponibile il set Giudizio, ecco il trailer animato

L’amata modalità Teamfight Tactics di League of Legends si aggiorna con un nuovo set e, così come nel resto della Stagione 2021, anche qui le Isole Ombra e la Rovina che le ha corrotte giocano un ruolo di primo piano.











L’avvento delle nebbie non si limiterà a semplici cambiamenti estetici, però. Il set Giudizio potrerà con sé un rinnovamento alle varie classi di campioni che potremo schierare sul campo di battaglia, facendo così nascere nuove sinergie che dovremo imparare a sfruttare e ad affrontare. In particolare, Darius, Garen, Teemo, Kindred e Viego riceveranno meccaniche speciali, che li renderanno temibili minacce per chiunque si troverà ad affrontarli. Saranno inoltre introdotte l’Armeria e e l’Iper-cambio. Potete trovare ulteriori informazioni sulle meccaniche di Teamfight Tactics: Giudizio nel video dedicato.