MSI presenta le nuove schede madri della serie MEG Z590

MSI ha presentato tre nuove schede madri per processori Intel della serie MEG Z590.

Tra queste spicca senz’altro la MEG Z590 Ace Gold Edition. Questa nuova scheda madre vanta un’estetica premium con una combinazione di colori nuovi di zecca: la finitura color platino e il dissipatore di calore in lamina d’oro 24K rappresentano un nuovo concetto di bellezza.

A parte il look, la MEG Z590 Ace Gold Edition è progettata per sbloccare tutto il potenziale del nuovo chipset Intel Z590. Si tratta di una scheda madre ATX progettata per l’overclocking di memorie, processori e schede grafiche. In termini di archiviazione e connettività, vanta 4 slot M.2 Gen4, Intel 2.5G LAN, Wi-Fi 6E, HDMI 2.0b e doppia porta Thunderbolt 4.

Progettata per i giocatori più hardcore, la serie MEG UNIFY rappresenta il prodotto perfetto per chi desidera avere il massimo delle prestazioni e a cui non interessa avere un design pieno di LED RGB. MSI migliorato i componenti più importanti presenti sulla scheda madre in modo da supportare al meglio anche i processori Intel Core più potenti.

Ha un sistema di alimentazione VRM Mirrored con un totale di 16 + 2 + 1 fasi, Smart Power Stage da 90A e choke in titanio. Combinando doppi connettori di alimentazione a 8 pin e l’esclusiva tecnologia Core Boost, MEG Z590 UNIFY e MEG Z590 UNIFY-X sono pronte per spingere al massimo anche i più potenti processori Intel Core di 11° generazione.

Tutte le schede madri MSI della serie 500 supportano la soluzione M.2 PCIe 4.0, attualmente uno degli storage più veloci sul mercato. MEG Z590 UNIFY e MEG Z590 UNIFY-X sono dotato di quadrupli slot M.2 con Shield Frozr per prestazioni di archiviazione ancora migliori. Il design scelto da MSI riesce a massimizzare la larghezza di banda per utilizzare tutti i dispositivi di archiviazione, fornendo velocità di trasferimento fino a 64GB/s grazie alla connettività Thunderbolt 4.

Per finire, la MEG Z590 UNIFY-X viene fornita con soli due slot DIMM per un segnale di memoria ancora più chiaro e performante. Oggi Toppc, l’overclocker interno di MSI, ha battuto ancora una volta il record mondiale, spingendo le velocità DDR4 ad un incredibile 7200MHz con MEG Z590 UNIFY-X e memorie Kingston HyperX Predator.