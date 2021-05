S.T.A.L.K.E.R. 2 potrebbe essere un'esclusiva Xbox per tre mesi

Uno dei titoli più attesi del prossimo futuro, perlomeno qui in redazione, potrebbe essere un’esclusiva console Xbox per un periodo di tre mesi: stiamo parlando di S.T.A.L.K.E.R. 2, che potrebbe approdare su altre piattaforme solamente dopo novanta giorni dal lancio su PC e Xbox Series X|S.

L’indiscrezione è stata riportata sulle colonne di WCCFTech, che segnala i contenuti di un presunto documento ufficiale saltato fuori in seguito alla battaglia legale tra Epic Games e Apple. La disputa ha incidentalmente coinvolto anche altre compagnie, tra cui Microsoft, che sarebbe stata obbligata dalla corte a depositare alcuni documenti legati alla gestione dello store digitale e delle politiche correlate alle esclusive.

Nei file depositati in tribunale, infatti, sono presenti anche alcuni presunti dettagli circa i videogiochi pubblicati grazie al programma ID@Xbox, tra cui non soltanto S.T.A.L.K.E.R. 2, ma anche Tetris Effect: Connected (possibile esclusiva console Xbox per sei mesi) e The Gunk, che invece dovrebbe essere un’esclusiva piena.

Nel documento si cita anche la possibilità che Microsoft riduca le royalties trattenute sullo store digitale Xbox dal 30% al 12%, ma tale dettaglio è stato prontamente smentito dalla stessa Casa di Redmond.

