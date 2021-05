Thermaltake: in arrivo gli alimentatori Toughpower GF1 1000W e 1200W

Thermaltake ha annunciato il prossimo arrivo delle versioni a 1000W e 1200W dei suoi alimentatori Toughpower GF1. La variante a 1000W sarà disponibile a partire dal 27 maggio 2021, mentre per quella a 1200W sarà necessario attendere il mese di giugno 2021. Entrambi gli alimentatori possono contare su una certificazione 80+ Gold, una silenziosissima ventola da 140mm e, ovviamente, tutta la qualità costruttiva di Thermaltake, certificata dai dieci anni di garanzia. Tutte e due le varianti hanno dimensioni di 150mm x 86mm x 160 mm (larghezza x altezza x spessore), il che li rende facilmente adattabili a tutti i case non micro. Potete trovare le tabelle con tutti i dettagli in fondo all’articolo.

In aggiunta, Thermaltake ha anche rivelato che dal 19 maggio 2021 saranno disponibili i nuovi sistemi di raffreddamento Toughliquid 240/280/360 ARGB All in One.