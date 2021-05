Prinny Presents NIS Classics Volume 1: rivelata la data di lancio su Switch

NIS America ha annunciato la data di lancio di Prinny Presents NIS Classics Volume 1, che arriverà su Nintendo Switch a partire dal 3 settembre. Questa collezione include due classici del genere degli RPG strategici, e cioè Phantom Brave: The Hermuda Triangle Remastered e Soul Nomad & the World Eater. Al secondo in particolare è dedicato l’ultimo trailer pubblicato da NIS America.











In totale, i due giochi inculsi in Prinny Presents NIS Classics Volume 1 offrono più di 60 ore di gioco. Per la collezione saranno inoltre disponibili due edizioni fisiche, la Limited Edition e la Deluxe Edition; ulteriori informazioni sul sito ufficiale. Ricordiamo, inoltre, che Phantom Brave è già disponibile su PC tramite Steam, mentre Soul Nomad & the World Eaters arriverà a fine agosto.