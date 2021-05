V Rising è il nuovo titolo dei creatori di Battlerite, ecco il trailer

Battlerite potrà forse essere andato incontro a un declino non particolarmente glorioso, ma gli Stunlock Studios non sono certo tipi da arrendersi. Lo studio svedese ha infatti da poco presentato V Rising, il suo prossimo titolo che a quanto pare andrà a riprendere alcune delle meccaniche del loro titolo precedente. Non la struttura alla base del gioco, però: questa volta, Stunlock ha deciso di spostarsi sull’open world survival.











Stando alla pagina Steam del gioco, oltre ad essere open world il titolo non mancherà anche di una componente multiplayer: “Viaggia da solo o esplora il mondo con i tuoi amici. Lottare fianco a fianco con altri vampiri ti tornerà utile nelle tue battaglie contro le creature più forti e gli umani più potenti. Assalta i castelli di altri giocatori o esercita il ruolo del diplomatico in questo gioco di sangue, potere e tradimenti.” Ovviamente, ci vorrà del tempo per diventare signore dei vampiri: una parte importante del gioco sarà infatti l’esplorazione del mondo e la raccolta di materiali necessari a risvegliare le antiche arti, il tutto coadiuvato da un combattimento basato esclusivamente sugli skillshot.

Non è ancora dato sapere quando arriverà V Rising, ma sul sito ufficiale è possibile iscriversi alla closed beta.