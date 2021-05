Astalon: Tears of the Earth uscirà a giugno su PC e console

Attenzione, fan dei metroidvania vecchio stampo! Un nuovo interessante titolo si profila all’orizzonte. Astalon: Tears of the Earth ha infatti rivelato la sua data di lancio, prevista per il 3 giugno su PC tramite Steam, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Sviluppato da LABS Works e pubblicato da DANGEN Entertainment, il titolo vede tre piccoli protagonisti impegnati nell’esplorare una malignissima torre al fine di salvare il loro villaggio.











I tre protagonisti saranno contraddistinti ciascuno da abilità speciali, e potremo scegliere a piacimento chi utilizzare nel corso dell’avventura. Sembra che Astalon: Tears of the Earth conterrà anche qualche componente roguelike: i protagonisti hanno infatti stretto un patto con il Titano della Morte, e ogni volta che andranno incontro a una tragica fine potranno sfruttarla per diventare sempre più forti.