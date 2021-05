Per celebrare il suo trentesimo compleanno, MediaWorld ha deciso di dare il via a una serie di promozioni Sottocosto, che dureranno dal 7 al 16 maggio. Naturalmente, MSI non poteva mancare di prendervi parte, e ha scontato due dei suoi prodotti più ambiti: il PC desktop MPG Trident, dotato di GeForce RTX 3070, Intel Core i7-10700 e 16GB RAM, e lo schermo curvo Optix G27C5, dotato di un panello da 27″, risoluzione 1080p, tempo di risposta di 1ms e compatibile con G-sync. Una volta applicato lo sconto, i due prodotti avranno un prezzo rispettivamente di 1999€ e di 199€.

