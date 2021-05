Resident Evil Village: Capcom copia da Frankenstein's Army?

Stando a quanto riportato da AGD, è possibile che Capcom abbia copiato dal film horror Frankenstein’s Army il design di uno dei mostri presenti in Resident Evil Village (qui la nostra recensione).

L’accusa proviene direttamente da Richard Raaphorst, il regista olandese della pellicola che ha curato in prima persona il design della creatura da cui il publisher giapponese sembrerebbe aver preso ispirazione. Lo stesso regista ha messo a confronto i due mostri in altrettante immagini ed effettivamente è difficile negare le tante somiglianze. Raaphorst afferma che Capcom avrebbe utilizzato il suo design in Resident Evil Village senza averne l’autorizzazione.

A questo punto non si conoscono le prossime mosse del regista, ma non è difficile ipotizzare che la questione possa arrivare in tribunale.

