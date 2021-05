Xbox Game Pass: pubblicata una ricerca sui giocatori italiani

Microsoft ha pubblicato i risultati di una ricerca condotta sui videogiocatori italiani nell’ottica dei servizi in abbonamento, e in particolare di Xbox Game Pass. Lo studio è stato effettuato da Opinium a dicembre 2020 su un campione di duemila persone di età compresa tra i 16 e i 40 anni che hanno dichiarato di giocare ai videogiochi almeno una volta al mese.

La ricerca ha rilevato che due terzi (64%) dei gamer italiani gioca a titoli multiplayer online almeno una volta alla settimana, un dato significativamente più alto rispetto alla media europea del 53%. Inoltre, questa cifra aumenta per gli abbonati a Xbox Game Pass, che risultano più interessati a diverse tipologie di giochi e che sono molto più propensi a giocare a titoli multiplayer online (20% in più) e a giocare online sia con la famiglia (19% in più) sia con gli amici (25% in più).

Inoltre, il 94% dei gamer italiani possiede un abbonamento che dà accesso a film, contenuti TV, musica o altri prodotti, mentre il 65% degli intervistati dichiara di avere anche un abbonamento di gioco attivo. La ricerca ha poi approfondito la frequenza con cui i gamer italiani consumano contenuti di diverso tipo attraverso i servizi in abbonamento: il 76% degli intervistati afferma di guardare film o contenuti TV, mentre il 65% di ascoltare musica tramite abbonamento almeno una volta alla settimana. Per quanto riguarda i servizi dedicati ai videogiochi, più della metà (55%) degli intervistati gioca attraverso un servizio in abbonamento almeno una volta alla settimana, dato che aumenta significativamente prendendo in considerazione gli abbonati a Xbox Game Pass, l’81% dei quali sfrutta il servizio almeno una volta alla settimana.

Per finire, la ricerca ha messo in evidenza i gusti dei videogiocatori italiani: i generi preferiti in Italia sono gli action-adventure, i platformer e i titoli di sport e racing.

