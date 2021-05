Epic Games Store: offerti 200 milioni di dollari a Sony per alcune esclusive

Continuano a saltare fuori indiscrezioni dalle prove presentate nel corso della causa tra Epic e Apple. Grazie a quanto riportato su ResetEra, adesso veniamo a sapere che Tim Sweeney e compagni avrebbero offerto ben 200 milioni di dollari a Sony per accaparrarsi l’esclusiva di alcune conversioni PC di videogiochi PlayStation che avrebbero dovuto vedere la luce solo sull’Epic Games Store.

Stando alle indiscrezioni, Epic avrebbe offerto tale cifra per quattro o sei videogiochi, ma non è chiaro se Sony abbia accettato o meno. A tal proposito, sappiamo che Predator: Hunting Grounds (prodotto dalla compagnia giapponese) è approdato in esclusiva sull’Epic Games Store, laddove Horizon Zero Dawn è uscito anche su Steam e GOG, mentre Days Gone sarà disponibile anche sulla piattaforma di Valve.

È dunque possibile che la discussione si sia evoluta in un’analisi caso per caso, e che Sony abbia deciso per il momento di pubblicare su quante più piattaforme digitali possibili.

