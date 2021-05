PS5: la domanda potrebbe superare l'offerta fino al 2022, avvisa Sony

Se pensate che a sei mesi dal lancio della PS5 la situazione scorte sia migliorata, siete decisamente troppo ottimisti. Come segnalato da Bloomberg, in un recente riunione con gli investitori il Chief Financial Officer di Sony Hiroki Totoki ha infatti chiarito che la scarsità potrebbe continuare fino al 2022. “Non credo che la domanda calerà quest’anno, e anche se riuscissimo a produrre molte più unità di PlayStation 5 l’anno prossimo, la nostra offerta non riuscirebbe ad eguagliare la domanda.” Il motivo per questo non dipende solo dalle capacità produttive di Sony Interactive Entertainment, ovviamente. Com’è noto, da parecchi mesi tutta l’industria elettronica soffre di una carenza di semiconduttori, che ovviamente vanno ad impattare anche la produzione di PS5.

Nonostante questo, Sony Interactive Entertainment ha buoni motivi di essere soddisfatta della sua nuova console. A dispetto dei problemi produttivi, la PlayStation 5 ha infatti già piazzato ben 7,8 milioni di unità.