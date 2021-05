Venom: La Furia Di Carnage arriverà in autunno, ecco il trailer ufficiale

Le (dis)avventure di Eddie Brock e del suo amico simbionte non sono certo finite con il film del 2018. Venom: La Furia Di Carnage li vedrà infatti alle prese con un personaggio ben noto a chi conosce i fumetti. Come anticipato dalle scene post-credit dell’originale, infatti, in questo seguito impareremo a conoscere meglio Cletus Kasady e il suo simbionte Carnage.











Se nel primo film Eddie Brock (Tom Hardy) era una persona tutto sommato di buone intenzioni che si trovava ad avere a che fare con un affamato simbionte, Cletus Kasady (Woody Harrelson) è l’esatto opposto. Serial killer di professione, Kasady non esiterà infatti ad usare i suoi superpoteri per seminare scompiglio e distruzione. Venom: La Furia Di Carnage arriverà nei cinema italiani nel corso dell’autunno 2021.