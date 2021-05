Annunciato Hotel Transylvania, arriverà ad Halloween su PC e console

Outright Games, in collaborazione con Sony Pictures, ha presentato un teaser trailer per Hotel Transylvania: Avventure da Paura, che arriverà su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch nel periodo di Halloween. Il gioco è ispirato dal film del 2012 e della serie animata del 2017, dei quali riprende i personaggi più amati. Il prossimo film della serie, Hotel Transylvania: Transformania, è previsto per questa estate.











Per quanto riguarda l’ambito videoludico, invece, Hotel Transylvania: Avventure da Paura sarà un’avventura platformer 3D che permetterà ai giocatori di riscoprire fiabe classiche come Cappuccetto Rosso e I vestiti nuovi dell’Imperatore – ovviamente adattate in chiave spaventevole.