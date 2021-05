Hitman 3: arriva la Season of Pride, ecco il trailer e la roadmap

Dopo aver dato il via alle danze con l’avidità, è giunto il turno del secondo peccato capitale di Hitman 3. Nella giornata di oggi, con la patch 3.30, avrà infatti inizio la Season of Pride, che introduce anche il secondo atto del DLC Seven Deadly Sins. Io Interactive ha preparato un corposo trailer che mette in mostra tutte le novità che saranno incluse in questa stagione.











Chi ha acquistato il DLC Seven Deadly Sins, dunque, potrà presto mettersi alla prova in una Escalation che promette risultati diversi a seconda delle scelte che compiremo. Per i più abili, questa potrerà a sbloccare il completo Narcissus, il fucile The Majestic e la sciabola The Swashbuckler. Ma oltre al contenuto del DLC arriveranno su Hitman 3 anche una serie di contenuti gratuiti: Escalation, Bersagli Elusivi e sfide della comunità, che verranno attivati gradualmente nel corso delle prossime settimane. Potete trovare tutti i dettagli in merito alla Season of Pride sul sito ufficiale.