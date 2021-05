Battlefield 6 potrebbe essere annunciato a giugno

Forse ci siamo: l’annuncio di Battlefield 6 potrebbe essere davvero dietro l’angolo. Electronic Arts ha difatti pubblicato un laconico cinguettio tramite l’account Twitter ufficiale della saga di FPS. Qui leggiamo che la presentazione dello sparatutto dovrebbe avvenire nel mese di giugno.

È quindi probabile che il publisher a stelle e strisce abbia intenzione di svelare l’ultima fatica di DICE nel corso di un evento che dovrebbe inserirsi all’interno della cornice dell’E3, o comunque in una finestra temporale molto vicina alla kermesse che quest’anno si terrà in formato virtuale.

Restiamo in attesa di saperne di più, ma chiaramente non mancheremo di tenervi informati.

Condividi con gli amici Inviare