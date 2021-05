Life is Strange non è nel futuro di Dontnod Entertainment

Sebbene avesse sviluppato altro prima di Life is Strange, Dontnod Entertainment deve la sua popolarità proprio alle avventure di Max e Chloe. Tuttavia, nel corso di una recente intervista pubblicata sulle colonne di IGN, il CEO Oskar Guilbert ha spiegato che Life is Strange non fa parte delle strategie per il futuro della compagnia.

Guilbert spiega che i diritti sulla serie sono nelle mani del publisher, dunque di Square Enix, pertanto lo studio francese ha intenzione di dedicare tempo e risorse della compagnia nello sviluppo di nuove IP. Il CEO di Dontnod non esclude del tutto che in futuro possa lavorare ancora su Life is Strange, ma per adesso tale possibilità appare davvero molto remota.

Nel frattempo il franchise va avanti grazie a Deck Nine, che sta sviluppando Life is Strange: True Colors, in uscita su PC e console il 10 settembre.

Condividi con gli amici Inviare