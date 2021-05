Il prossimo EA Play Live verrà trasmesso a luglio

Al contrario di quanto facilmente ipotizzabile, il prossimo EA Play Live non si terrà in occasione dell’E3 2021, bensì un mese più tardi: a luglio.

Electronic Arts ha difatti annunciato che la trasmissione dedicata alle novità in arrivo prossimamente verrà trasmessa il 22 luglio 2021. Ciò significa che bisognerà attendere poco più di due mesi per scoprire cosa ha in serbo per noi il publisher a stelle e strisce.

Va altresì precisato che la stessa Electronic Arts ha lasciato intendere che la presentazione di Battlefield 6 si terrà a giugno, ciò potrebbe significare che l’annuncio verrà effettuato in un’altra cornice, magari durante lo showcase che il team Xbox ha in programma per l’E3.

