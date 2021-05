Battlefield 6 uscirà anche su PS4 e Xbox One

Cari giocatori che ancora non avete fatto il salto alla generazione successiva di console ma avete comunque voglia di giocare al prossimo Battlefield 6, niente paura! Electronic Arts e DICE hanno pensato anche a voi.

Nel corso del consueto incontro con gli investitori, il CEO Andrew Wilson ha dichiarato che Electronic Arts ha intenzione di portare il prossimo Battlefield anche su PS4 e Xbox One, rendendo di fatto l’FPS dello studio svedese un titolo cross-gen. Wilson ha spiegato che DICE sta lavorando sodo per sfruttare al meglio l’hardware delle nuove console, ma allo stesso tempo il gioco sarà ottimizzato per le piattaforme più vecchie. In particolare, in riferimento a PS5 e Xbox Series X|S, Battlefield 6 utilizzerà la maggiore potenza computazionale per offrire una maggiore fedeltà grafica, un sistema fisico elaborato, e un’immersività superiore.

Electronic Arts ha poi ribadito che il prossimo Battlefield verrà presentato ufficialmente a giugno, dunque non durante l’EA Play Live che si terrà il 22 luglio.

