NieR Reincarnation: ecco il trailer della versione inglese

C’è stato da aspettare un po’ più del previsto, tanto che il team di sviluppo ha ritenuto di dover offrire le sue scuse, ma l’attesa per la versione occidentale di NieR Reincarnation sta per finire. Square Enix ha infatti pubblicato un nuovo trailer per il suo gioco mobile ambientato nell’universo di Yoko Taro, che lo mostra completo di testi e doppiaggio in lingua inglese.











Come sicuramente avrete notato, al trailer manca però qualcosa di importante, e cioè la data in cui potremo scaricare il titolo sui nostri smartphone. In ogni caso, non dovrebbe volerci troppo; e se proprio non riuscite a sopravvivere all’impazienza, sappiate che le preregistrazioni per NieR Reincarnation sono già aperte sia su App Store che su Google Play.