Blizzard parlerà presto del PvP di Overwatch 2

Com'è ben noto, per mettere le mani su Overwatch 2 servirà un bel po' di pazienza. Blizzard, però, si prepara a rivelarci qualche dettaglio in più. Nel corso di un nuovo Developer Update, il game director Aaron Keller (che ha di recente sostituito Jeff Kaplan) ha rivelato che il 20 maggio il team di sviluppo ci parlerà degli elementi PvP del suo nuovo sparatutto. In particolare, la trasmissione presenterà alcune delle nuove mappe e i cambiamenti in arrivo al PvP.











La notizia è particolarmente interessante perché finora, in merito a Overwatch 2, Blizzard si era concentrata principalmente sugli aspetti PvE e cooperativi del gioco; a quanto pare, però, anche l’aspetto competitivo del gioco presenterà qualche novità. Aaron Keller ha anche chiarito che quanto verrà mostrato il 20 maggio sarà ancora in via di elaborazione e dunque non andrà considerato rappresentativo del prodotto completo, e ha promesso che in futuro Blizzard comunicherà più frequentemente con la comunità in merito allo stato del progetto. In aggiunta, il 24 maggio il team di sviluppo terrà un’AMA su Reddit, il cui tema centrale sarà il quinto compleanno di Overwatch.