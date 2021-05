Dungeons & Dragons: Dark Alliance, un trailer presenta Kelvin il gigante

Wizards of the Coast e Tuque Games hanno presentato un nuovo trailer per Dungeons & Dragons: Dark Alliance (da non confondere con l’altro Dark Alliance). Il soggetto del video è uno dei boss, il re dei giganti del ghiaccio Utaar Kelvinson; per gli amici (e per i nemici), Kelvin. Ah, non fatevi ingannare dal titolo del video: di gameplay in realtà non ce n’è, anche se questa cutscene è stata girata con il motore del gioco e non possiamo negare che faccia il suo bell’effetto.











Chiaramente, non ci saranno solo giganti di ghiaccio a sbarrarci la strada, ma tutto un ampio pantheon di mostri tratti direttamente dai Forgotten Realms. Dungeons & Dragons: Dark Alliance sarà disponibile a partire dal 22 giugno su PC e console.