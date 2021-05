Layers of Fear 2 è in dirittura di arrivo su Nintendo Switch

Un po’ a sorpresa, ma di certo non in maniera del tutto inaspettata, Bloober Team ha annunciato che Layers of Fear 2 sta per fare capolino su Nintendo Switch e la data di uscita non è nemmeno troppo lontana.











Pubblicato due anni fa su PC, PS4 e Xbox One, il videogioco a tinte horror sarà disponibile sulla console della Grande N tra una settimana esatta, dunque dal 20 maggio. Da notare che Layers of Fear 2 verrà pubblicato nel solo formato digitale, quindi potrà essere acquistato solo tramite il Nintendo eShop. Tuttavia, chiunque effettui il pre-order potrà approfittare di uno sconto del 10% sul prezzo di listino.