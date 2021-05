Remedy Entertainment al lavoro su ben sei videogiochi

Nel presentare i risultati finanziari relativi al precedente anno fiscale, Remedy Entertainment ha confermato di essere al lavoro su sei nuovi progetti videoludici. Alcuni di questi sono noti, basti pensare alle modalità single player di CrossFire X e CrossFire HD, altri invece sono del tutto inediti.

Tra questi, Remedy Entertainment ha fatto sapere che due sono progetti legati all’universo narrativo di Alan Wake e di Control. Entrambi sono prodotti in collaborazione con Epic Games e sono appena entrati in piena produzione. Lo studio finlandese rende inoltre noto che uno di questi due videogiochi avrà dimensioni ridotte, mentre il secondo sarà un vero e proprio titolo Tripla A.

Il quinto progetto è un videogioco cooperativo free-to-play denominato Vanguard. In questo caso i lavori sono arrivati alla fase di playtesting interno.

Nessun dettaglio, invece, sul sesto e ultimo videogioco in sviluppo presso Remedy Entertainment. Per il momento sappiamo solamente che è nelle fasi embrionali della lavorazione.

Condividi con gli amici Inviare