Il Guerrilla Collective tornerà a giugno di quest'anno

Nato lo scorso anno in sostituzione dell’E3, cancellato a causa dell’aggravarsi della situazione pandemica, il Guerrilla Collective tornerà anche nel 2021 con un paio di eventi previsti nel corso del prossimo mese di giugno.

Nel dettaglio, il primo showcase si terrà il 5 giugno a partire dalle 17:00 (ora italiana), sarà poi seguito due ore più tardi da un focus sulla communità di persone di colore attiva nell’industria dei videogiochi. Il secondo appuntamento, invece, avrà luogo una settimana più tardi, il 12 giugno sempre alla medesima ora. In questo caso, lo showcase verrà seguito da un Wholesome Direct, una presentazione dedicata a quei videogiochi pensati per far sentire bene i loro fruitori.

Ecco una lista parziale dei partecipanti all’iniziativa:

2 Awesome Studio

505 Games

Akupara Games

All in! Games

Goblinz Studio

Fellow Traveller

Good Shepherd

Graffiti Games

Humble Games

Headup

Hypetrain Digital

Innersloth

tinyBuild

Neon Doctrine

Perfect World

Raw Fury

Superhot

Thunderful

Versus Evil

Whitethorn Games

L’elenco è destinato ad allungarsi man mano che ci avviciniamo al primo Guerrilla Collective Showcase.